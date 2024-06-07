Водителям на заметку: в Киеве ограничат движение по одному из оживленных шоссе

Заранее планируйте свой маршрут

В субботу, 8 июня, в Святошинском районе Киева ограничат движение транспорта на одном из участков дороги. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на КП "Киевавтодор". Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Так, движение транспорта будет частично ограничено на участке Гостомельского шоссе протяженностью 600 метров.Здесь рабочие будут проводить плановые ремонтные работы дорожного покрытия.

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Схема проведения ремонтных работ

Интересно, что ремонтные работы в столице проводятся не только весной, но и в холодное время года. Многие украинцы считают, что это лишняя трата времени и денег. Но гендиректор КК "Киевавтодор" Александр Федоренко рассказал о важности своевременного ремонта дорог, особенно осенью и зимой. Они быстрее разрушаются при перепадах температур и повышенной влажности, поэтому нужно их регулярно "латать".

Отметим, что "Киеватодор" попал в скандал вокруг реконструкции Дегтяровского путепровода. Журналисты проекта "Наши деньги" обнаружили в смете факты завышения стоимости строительных материалов. Интересно, что документ не был зарегистрирован на портале "Прозорро".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине дети плавали в огромной луже возле проезжей части. По всей видимости таким образом ребята решили спастись от летнего зноя и просто весело провести время.