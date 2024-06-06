Когда не можешь поехать на море: на Киевщине дети плавали в огромной луже (видео)

Жара вынуждает прибегать к крайним мерам

В Киевской области прохожие обратили внимание на мальчиков, которые решили необычно провести свой досуг — дети сняли обувь и начали купаться в огромной луже. По всей видимости таким образом ребята решили охладиться и просто весело провести время.

Стоит отметить, что лужа была нстолько большой и глубокой, что детям удалось даже поплавать. Видео с водными процедурами было опубликовано в соцсети.

Так, на одной из улиц в Броварах прохожие заметили мальчиков, которые плескались в луже. Дети сняли обувь и решили поплавать.

Стоит отметить, что "водными процедурами" мальчики занимались в опасной близости от оживленной дороги, однако они не обращали ни малейшего внимания на проезжающий мимо них транспорт.

Дети на видео действительно выглядят счастливыми и просто весело проводят время.

Автор же ролика подписал свое видео следующим образом: "Под Киевом в элитных Броварах…парни за невозможностью выехать на курорт развлекаются в луже после подтопления".

Дети купались в луже в Броварах

Напомним, что в Оболонском районе Киева на крыше многоэтажного дома дети танцевали и снимали TikTok. Подростки находились на краю здания на экстремальной высоте и при этом снимали все на камеру мобильного телефона.

Пользователи соцсети возмутились тем фактом, что обслуживающая дом компания не следит за тем, чтобы выход на крышу многоэтажки был закрыт.

"Сегодня вечером чьи-то дети на крыше дома по ул. Богатырской, 2а видимо снимали тик-токи. Это опасно. И крышу обслуживающей организации необходимо закрыть", — подписал свой пост автор видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что школьница из Киева обладает самыми длинными волосами в стране. Благодаря этому девочка попала в Книгу рекордов Украины и уже стала известна за границей.