Водіям на замітку: у Києві обмежать рух по одному з жвавих шосе

Заздалегідь плануйте свій маршрут

У суботу, 8 червня, у Святошинському районі Києва обмежать рух транспорту по одній з ділянок дороги. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи дорожнього покриття.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на КП "Київавтодор". Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Так, рух транспорту буде частково обмежений на ділянці Гостомельського шосе завдовжки 600 метрів. Тут дорожні працівники проводитимуть планові ремонтні роботи дорожнього покриття.

Мешканцям та гостям міста столичні комунальники приносять вибачення за тимчасові незручності.

Людей просять уважно планувати свій маршрут аби вчасно дістатися до місця призначення.

Схема проведення ремонтних робіт

Цікаво, що ремонтні роботи у столиці проводяться не лише навесні, а й у холодну пору року. Багато українців вважають, що це зайва трата часу та грошей. Але гендиректор КК "Київавтодор" Олександр Федоренко розповів про важливість своєчасного ремонту доріг, особливо восени та взимку. Вони швидше руйнуються при перепадах температур та підвищеної вологості, тому потрібно їх регулярно "латати".

Зазначимо, що "Київатодор" потрапив у скандал навколо реконструкції Дігтярівського шляхопроводу. Журналісти проекту "Наші гроші" виявили у кошторисі факти завищення вартості будівельних матеріалів. Цікаво, що документ не зареєстровано на порталі "Прозорро".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині діти плавали у величезній калюжі біля проїжджої частини. Очевидно, таким чином хлопці вирішили врятуватися від літньої спеки і просто весело провести час.