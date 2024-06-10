Киев накрывает магнитная буря силой до 6 баллов: когда ждать
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Киевляне могут ощутить некоторые симптомы
В ближайшие дни ожидается усиление магнитной активности на Земле. Магнитные бури не минуют и Киев.
По данным портала Meteofor, в понедельник, 10 июня в столице наблюдаются небольшие магнитные колебания с 3 баллами. Однако вечером уровень геомагнитной активности достигнет отметки 6, что считается умеренной бурей.
Во вторник, 11 июня, ожидается магнитная буря с индексом 4. К вечеру ситуация улучшится и магнитная активность упадет до 2.
В среду, 12 июня, в Киеве возможны небольшие магнитные колебания. По прогнозу уровень геомагнитной активности будет с индексом 2.
Отметим, даже слабые магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно на метеозависимых, беременных, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых людей.
Некоторые симптомы могут возникать во время магнитной активности:
- головная боль;
- головокружение;
- слабость;
- быстрая утомляемость;
- плохой сон;
- изменение артериального давления;
- снижение концентрации внимания;
- ухудшение настроения;
- усиление хронических болезней.
Если вы чувствуете подобные симптомы, рекомендуется:
- соблюдать режим дня и здоровый образ жизни;
- хорошо высыпаться;
- пить много воды;
- избегать стрессов;
- выполнять физические упражнения.
Если у вас ухудшилось самочувствие, немедленно обратитесь к врачу.
Ранее "Телеграф" писал, что на Киев надвигаются грозы и шквальный ветер. Синоптики предупреждают, что непогода может накрыть столицу уже этой ночью и продержится до конца суток.