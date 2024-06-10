Укр

Киев накрывает магнитная буря силой до 6 баллов: когда ждать

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Магнитные колебания в июне Новость обновлена 10 июня 2024, 10:21
Магнитные колебания в июне. Фото Коллаж "Телеграфа"

Киевляне могут ощутить некоторые симптомы

В ближайшие дни ожидается усиление магнитной активности на Земле. Магнитные бури не минуют и Киев.

По данным портала Meteofor, в понедельник, 10 июня в столице наблюдаются небольшие магнитные колебания с 3 баллами. Однако вечером уровень геомагнитной активности достигнет отметки 6, что считается умеренной бурей.

Во вторник, 11 июня, ожидается магнитная буря с индексом 4. К вечеру ситуация улучшится и магнитная активность упадет до 2.

В среду, 12 июня, в Киеве возможны небольшие магнитные колебания. По прогнозу уровень геомагнитной активности будет с индексом 2.

Прогноз

Отметим, даже слабые магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно на метеозависимых, беременных, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых людей.

Некоторые симптомы могут возникать во время магнитной активности:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • слабость;
  • быстрая утомляемость;
  • плохой сон;
  • изменение артериального давления;
  • снижение концентрации внимания;
  • ухудшение настроения;
  • усиление хронических болезней.

Если вы чувствуете подобные симптомы, рекомендуется:

  • соблюдать режим дня и здоровый образ жизни;
  • хорошо высыпаться;
  • пить много воды;
  • избегать стрессов;
  • выполнять физические упражнения.

Если у вас ухудшилось самочувствие, немедленно обратитесь к врачу.

Ранее "Телеграф" писал, что на Киев надвигаются грозы и шквальный ветер. Синоптики предупреждают, что непогода может накрыть столицу уже этой ночью и продержится до конца суток.

Теги:
#Новости Киева #Магнитные бури в Киеве #Магнитные бури сегодня