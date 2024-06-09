На Киев надвигаются грозы и шквальный ветер: когда ждать непогоды

Важная информация для жителей столицы

В Киеве и области ожидаются грозы, град и шквал. Синоптики предупреждают, что непогода может накрыть столицу уже этой ночью и продержится до конца суток, 10 июня.

Горожан просят сохранять спокойствие и не пренебрегать правилами безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

Так, в Киеве синоптики прогнозируют сильные грозы и обильные осадки. В связи с этим по городу объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Синоптики прогнозируют в понедельник, 10 июня, переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. Днем местами по области и по Киеву ожидается град и шквальный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ветер преимущественно южный — 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью 15-20°, днем 25-30°. В Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°.

Жителей и гостей столицы просят быть максимально осмотрительными и аккуратными.

Куда обращаться в Киеве в случае ЧП

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 044-284-74-19.

Если упало дерево или обрушились ветви — звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.

Також когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине было замечено нетипичное для наших широт природное явление — смерч. Такие атмосферные вихри возникают в дождевых облаках и распространяются вниз, часто до самой поверхности земли.