Украинская гривна обесценивается: сколько стоит заокеанская валюта в Киеве

Курс заметно скачет

На валютном рынке наблюдается колебание. Курс доллара плавает в пределах от 40 до 41 гривны.

Евро подорожал как другие европейские валюты. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 10 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,24 грн

Евро (EUR): 43,87 грн

Злотый (PLN): 10,23 грн

Канадский доллар (CAD): 29,43 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,24 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,74 грн

Евро (EUR): 44,31 грн

Злотый (PLN): 10,25 грн

Канадский доллар (CAD): 29,59 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,42 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные поднялся на десяток копеек.

Покупка: 40,69 грн

Продажа: 40,80 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в июне. На американскую валюту определенным образом влияют настроения населения, которые в свою очередь ухудшились из-за повышения тарифов и ускорения инфляции.