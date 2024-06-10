Украинская гривна обесценивается: сколько стоит заокеанская валюта в Киеве
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Курс заметно скачет
На валютном рынке наблюдается колебание. Курс доллара плавает в пределах от 40 до 41 гривны.
Евро подорожал как другие европейские валюты. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 10 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,24 грн
Евро (EUR): 43,87 грн
Злотый (PLN): 10,23 грн
Канадский доллар (CAD): 29,43 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,24 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,74 грн
Евро (EUR): 44,31 грн
Злотый (PLN): 10,25 грн
Канадский доллар (CAD): 29,59 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,42 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные поднялся на десяток копеек.
Покупка: 40,69 грн
Продажа: 40,80 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в июне. На американскую валюту определенным образом влияют настроения населения, которые в свою очередь ухудшились из-за повышения тарифов и ускорения инфляции.