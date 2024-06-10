Київ накриє магнітна буря силою до 6 балів: коли очікувати

Кияни можуть відчути деякі симптоми

Найближчими днями очікується посилення магнітної активності на Землі. Магнітні бурі не оминуть і Київ.

За даними порталу "Meteofor", у понеділок, 10 червня у столиці спостерігаються невеликі магнітні коливання з 3 балами. Однак увечері рівень геомагнітної активності досягне позначки 6, що вважається помірною бурею.

У вівторок, 11 червня, очікується магнітна буря з індексом 4. До вечора ситуація покращиться і магнітна активність впаде до 2.

У середу, 12 червня, в Києві можливі невеликі магнітні коливання. За прогнозом, рівень геомагнітної активності буде з індексом 2.

Зазначимо, навіть слабкі магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних, вагітних, людей з серцево-судинними захворюваннями та літніх людей.

Деякі симптоми, які можуть виникати під час магнітної активності:

головний біль;

запаморочення;

слабкість;

швидка стомлюваність;

поганий сон;

зміна артеріального тиску;

зниження концентрації уваги;

погіршення настрою;

посилення хронічних захворювань.

Якщо ви відчуваєте подібні симптоми, рекомендується:

дотримуватися режиму дня та здорового способу життя;

добре висипатися;

пити багато води;

уникати стресів;

виконувати фізичні вправи.

Якщо у вас погіршилося самопочуття, негайно зверніться до лікаря.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київ насуваються грози та шквальний вітер. Синоптики попереджають, що негода може накрити столицю вже цієї ночі та протримається до кінця доби.