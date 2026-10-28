Забудьте об обычных депозитах: где в Украине сейчас действительно можно заработать

Гособлигации освобождены от налогов на доход, а перепродажа востребованных энерготоваров дает более высокую маржу

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Украинцам, которые хотят получить больше от своих сбережений, стоит рассмотреть альтернативы обычному вкладу. Доход зависит от налогов, срока вложения и готовности самостоятельно заниматься продажей товаров.

Как сравнить эти варианты и где можно заработать больше, рассказывает "Телеграф". Подробности – в материале: "Почему банки не доплачивают украинским вкладчикам и как людям больше заработать".

Банковские вклады: ищите ставку выше привычной

При действующей 100-процентной государственной гарантии вкладов нет смысла годами ограничиваться одним-двумя банками с низкими ставками. Можно распределить деньги между разными банками, в том числе небольшими, которые предлагают проценты выше средних.

По данным Нацбанка, население по-прежнему хранит значительные средства в крупнейших учреждениях. На 1 сентября 2026 года в ПриватБанке находилось 570,5 млрд грн средств населения, в Ощадбанке – 248,4 млрд грн, в Универсал Банке – 116,7 млрд грн. За год эти суммы выросли соответственно на 18,9%, 10,4% и 28,4%.

Крупнейшие банки продолжают наращивать объем средств населения

Ставки различаются: годовые гривневые вклады ПриватБанка приносят 14,0%, Ощадбанка – 14,25%, monobank – 15,5%. С 1 октября по 30 декабря 2026 года ПУМБ предлагает акционный депозит "Доходный ПЛЮС" со ставкой до 17% годовых и ежемесячной выплатой процентов. С депозитного дохода удерживают 18% НДФЛ и 5% военного сбора – всего 23%.

Гособлигации: доход без 23% налогов

Еще один вариант – облигации внутреннего государственного займа, или ОВГЗ. Среди предложений для инвесторов доходность достигает 16,5–17,05% годовых в гривне и 3,05–3,43% в долларах. Доход физических лиц от этих бумаг освобожден от НДФЛ и военного сбора, поэтому налоговые удержания не уменьшают выплаты.

Доходность зависит от выпуска и цены покупки. Так, на аукционе Минфина 13 октября 2026 года средневзвешенная доходность составила 15,09% для гривневых бумаг с погашением 15 сентября 2027 года и 16,45% – для бумаг с погашением 21 марта 2029 года. При покупке через посредника на итоговый заработок также влияют комиссии и оставшийся срок обращения.

Главный минус – срок вложения. Вместо привычных 3–9 месяцев деньги часто приходится размещать примерно на 12 месяцев или на 2–3 года. Если продать бумаги досрочно на вторичном рынке, можно получить убыток.

Автоматически накапливать проценты, как при капитализации депозита, здесь не получится: Минфин перечисляет купонные выплаты по графику выпуска. Чтобы эти деньги не ушли на повседневные расходы, для них стоит завести отдельный счет.

Валюта: покупать на снижении, продавать на пике

На изменении курса можно заработать, покупая доллары или евро. Для этого валюту приобретают после снижения цены, держат до следующей волны девальвации гривны и продают на пике.

Валютные депозиты приносят скромный процентный доход. Согласно приведенному сравнению, годовой вклад в долларах под 1,13% после уплаты налогов приносит около 0,87%, а вклад в евро под 0,46% – около 0,35% годовых. В расчете не учтены капитализация, комиссии и влияние курса.

Энерготовары: высокая маржа требует перепродажи

Товары длительного пользования, которые легко перепродать, могут принести больше банковских процентов. При стабильном спросе розничная маржа на энерготовары составляет 15–30%. Во время пиковых отключений и ажиотажа чистый заработок на дефицитных позициях достигает 50–100% и выше.

Для кабелей питания, плат и мелких аксессуаров приводят показатели заработка 100–300%, для автономного освещения – 60–120%. У павербанков низкого и среднего ценового сегмента диапазон составляет 30–50%, а при ажиотажном спросе достигает 80%.

Этот способ требует самостоятельно закупать и продавать товары. Заработок появляется при перепродаже, а его размер зависит от спроса и наличия дефицита.

Как сообщал "Телеграф", при выборе павербанка важны емкость, вес и индикатор заряда. Модель на 10 000 мА·ч весит около 220 г, а индикатор помогает понять, когда устройство нужно подключить к розетке.