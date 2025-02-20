Пояс Усика останется в Британии: прогноз букмекеров на чемпионский бой Дюбуа - Паркер

Вероятно, следующим соперником украинского чемпиона вновь станет британец

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер профи-бокса Бетербиев — Бивол 2. В главном поединке андеркарда на ринг выйдут британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) и новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 23 KO).

По мнению специалистов, британец сохранит свой чемпионский пояс по версии IBF в супертяжелом весе. Об этом сообщает Favbet.

По мнению аналитиков, вероятнее всего, "Динамит" нокаутирует соперника. На этот исход букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,80. Если дойдет до судейских записок, то здесь преимущество Дюбуа минимальное — коэффициент 4,33 за британца и 5,00 — за новозеландца. Досрочный триумф Паркера оценивается коэффициентом 8,00, а ничья — 17,00.

Прогноз букмекеров на бой Дюбуа — Паркер:

Favbet: победа Дюбуа 1,38 — ничья 17,00 — победа Паркера 3,45

William Hill: 1,40 — 21,00 — 3,00

Напомним, Даниель получил чемпионский титул IBF фактически из рук Александра Усика. "Кот" добровольно отдал пояс, который разыграли Дюбуа и Энтони Джошуа, а сам провел реванш с Тайсоном Фьюри. После победы украинца на ринг внезапно вышел "Динамит" и потребовал реванша с Усиком. Ожидается, что украинский чемпион сразится с победителем "дуэли" Дюбуа — Паркер. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть этот чемпионский бой.

Лучшие моменты боя Дюбуа - Джошуа

Накануне стартовала медиа-неделя шоу Бетербиев — Бивол 2. 18 февраля боксеры поучаствовали в официальной церемонии прибытия в Эр-Рияд, а на следующий день бойцы провели открытые тренировки.