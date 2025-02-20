"Спал и пропустил встречу". Новый фейк Трампа о Зеленском быстро развенчали (фото)

Он обвинил украинскую сторону в неуважении к главе Минфина Штатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Украины Владимир Зеленский якобы отказался встречаться с министром финансов Скоттом Бессентом, который на днях посетил Киев для заключения соглашения по редкоземельным минералам. Трамп добавил, что планирует вернуться к этому соглашению.

По словам Трампа, в Киеве с Бессентом якобы поступали "достаточно грубо", а его встреча с Зеленским вроде бы не состоялась. Об этом пишет CNN.

"Скотт Бессент поехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним. Он провел много часов в поезде, что является опасной поездкой, и мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, и когда он приехал туда, он вернулся пустым. Они не подписали документ", — посетовал Трамп 19 февраля на борту самолета.

Что произошло на самом деле

Следует отметить, что заявления Трампа не соответствуют действительности. Зеленский встречался с Бессентом и есть фото их встречи. Президент Украины пояснил, что не стал подписывать меморандум между Украиной и США о полезных ископаемых, так как он не содержал достаточных гарантий для Украины и не защищал интересы нашей страны. На сайте президента Украины сообщали об этой встрече и опубликовали фото, где Зеленский и Бессент вместе.

Что известно о предложенном США соглашении

11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать США редкоземельные минералы в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву. Уже на следующий день Штаты передали Украине предварительный документ соглашения о партнерстве по добыче полезных ископаемых.

По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны. Зеленский отказался подписывать этот документ. В Белом доме назвали его решение "недальновидным".

Как сообщал "Телеграф", по оценкам западных экспертов, соглашение о доступе США к редкоземельным металлам Украины, которое отказался подписать Зеленский, было равноценно "экономической колонизации Украины". По мнению бывшего британского дипломата Яна Бонда, похоже, что Трамп действует так, "будто американцы имеют право захватить национальные активы Украины в обмен на помощь, которую они предоставили раньше".

Ранее мы писали, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что соглашение с США по использованию природных ископаемых Украины до сих пор обсуждается. По ее словам, Украина "не исключила" предложенную США договоренность.