Трамп хочет устранить Зеленского? Почему в США против украинского президента, - The Economist

Трамп затягивает Украину в российскую ловушку

Громкие заявления президента США Дональда Трампа могут свидетельствовать о том, что он хочет устранить главу Украины Владимира Зеленского. Ведь считает его "неудобным" для достижения мира.

Об этом пишет The Economist. Отмечается, что Трамп не хочет выборов в Украине, на самом деле он стремится "отстранить Зеленского от власти".

Одним из рычагов влияния на Украину будет манипуляция урезанием или прекращением военной помощи. К тому же Трамп может отключить ВСУ от данных разведки и Starlink.

По словам одного из собеседников издания, все понимали, что с начала президентства Трампа двери представителей Украины в Вашингтоне были закрыты.

"Мы понимали, до какого уровня российские нарративы закрепились в Америке", — говорит источник.

В то же время украинские депутаты добавляют, что уже сейчас в Раде появляется понимание возможности голосования за унизительное соглашение о прекращении огня. В Украине многие чиновники видят, что Трамп повторяет российские нарративы и затягивает Украину в ловушку: прекращение огня без гарантий безопасности и немедленные выборы, которые разрушат украинское единство.

"Похоже, Трамп хочет избавиться от господина Зеленского, который ему никогда не нравился и который, по его мнению, сложный, — говорит бывший дипломат. — Это не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского".

Однако попытки Трампа как можно скорее завершить войну приведут к неприемлемой позиции Украины, с которой Зеленскому придется вести переговоры.

"В отличие от мистера Трампа, украинский президент не раскрывал своих красных линий. Готовность сидеть с "убийцей" (под которым он имел в виду господина Путина) является достаточным компромиссом. Но Зеленский уже дал понять, что не согласится ни на прекращение огня без гарантий безопасности, ни на любое соглашение заключенное за его спиной", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему президент США Трамп выдвигает кучу претензий Украине и Европе.