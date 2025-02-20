Деньги на руки в три этапа: в Минобороны рассказали о выплатах по "Контракту 18-24" и объяснили цель программы

Молодежь, которая уже служит, может также получить миллион при определенных условиях

Инициатива оборонного ведомства по привлечению в армию молодых новобранцев с момента презентации приобрела как противников, так и сторонников. В Минобороны констатируют повышенный запрос среди украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые намерены пойти служить по достаточно выгодным условиям.

"Телеграф" поинтересовался у МО Украины, при каких условиях на льготы могут рассчитывать молодые военные, которые присоединились к Вооруженним Силам Украины до внедрения новых правил, какими будут расходы на ее реализацию, а также выяснил взгляд на позицию заявления о дискриминационном характере проекта.

Шесть новых бригад на первом этапе

Один из вопросов, который звучал от действующих молодых военных в связи с появлениям программы "Контракт 18-24" с целым перечнем финансовых поощрений и льгот для новобранцев, а будут ли и они иметь право на такие же стимулы. А именно дополнительные выплаты, компенсацию аренды жилья на время службы, нулевую ставку ипотеки и т.д. В Минобороны подчеркивают, что контракты для указанной возрастной категории добровольны. А для того чтобы к армии присоединялись мотивированные граждане, готовые защищать Украину, получать качественную подготовку и стать частью боевых подразделений, и были предложены определенные преференции.

- Финансовый пакет – это единовременная денежная помощь в размере один миллион гривен, которая выплачивается тремя частями, – объясняют алгоритм в пресс-службе МО. – Первая часть – 200 тысяч гривен сразу после подписания контракта. Эта стартовая поддержка позволяет добровольцам начать службу. Вторая – 300 тысяч гривен – это выплаты в течение пяти рабочих дней после прохождения базовой подготовки. И третья – 500 тысяч гривен в день исключения из списков личного состава воинской части по завершению контракта.

Кроме того, есть еще зарплата военнослужащего, которая идет отдельно (то есть добровольцы будут получать ежемесячное денежное довольствие – до 120 тысяч гривен). Это, соответственно, денежное довольствие, дополнительное денежное довольствие, которое дополняется боевыми выплатами и зависит от условий выполнения задач.

Также выплаты в 1 миллион гривен предусмотрены и военнослужащим рядового, старшинского и сержантского состава, которые присоединились к ВСУ в возрасте до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления Правительства.

Миллион гривен получат и действующие молодые военные

Условием получения вознаграждения для этих военнослужащих является непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев, а также отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Награда также выплачивается и в случае невыполнения условия шестимесячного участия в боевых действиях в случае ранения или пребывания в плену. Это справедливо, ведь многие пошли защищать Родину раньше, до появления этих контрактов, — объясняют в ведомстве.

Поскольку в Минобороны сообщили, что фактически через неделю после старта программы "Контракт 18-24" в приложении "Резерв+" уже поступило более 10 тыс. заявок, логично возникает вопрос, готов ли бюджет страны к значительным дополнительным расходам. Но четкой суммы, необходимой для выполнения всех обещаний перед молодыми контрактниками, в МО не назвали, ведь процесс контрактования по новым условиям только начался.

Сколько молодежи по программе пойдет в армию, в МО пока не знают

- На первом этапе участники программы будут формировать шесть новых бригад ВСУ (в таком тактическом военном соединении может быть от 1000 до 8000 человек – Авт. ), что позволит: повысить боеспособность армии за счет новых обученных военных, обеспечить качественную ротацию личного состава, создать кадровый резерв, который сможет усилить подразделения при необходимости, — отметили в Минобороны. — Финансирование этой инициативы заложено в Государственном бюджете Украины и программа рассчитана таким образом, чтобы гарантировать стабильность выплат. Важно понимать, что инвестиции в оборону – это не только расходы, но и стратегическое решение по сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины. Что касается количества возможных участников — набор продолжается, и его результаты будут анализироваться для дальнейшего усовершенствования программы.

Вопросы ротаций и сроков службы в фокусе внимания

Еще одним из основных моментов, за который критиковали Минобороны в контексте новой инициативы, это четкие сроки службы только для новобранцев в возрасте до 25 лет. А они, напомним, могут уволиться через год. "Телеграф" поинтересовался планами по мотивации и поощрению других категорий действующих военнослужащих и реакцией на критику программы.

- Привлечение людей в армию является сознательным и добровольным выбором. Именно поэтому эта программа не предусматривает мобилизацию, а создает условия для тех, кто хочет присоединиться к защите Украины, – отметили в пресс-службе Минобороны. – Военнослужащие, которые уже в ВСУ, понимают стратегическую необходимость пополнения личного состава. Новые добровольцы позволят: качественно проводить ротации и уменьшить нагрузку на действующие подразделения; создать возможность для бойцов восстановиться, что критически важно во время длительных боевых действий.

Отзывы по программе "Контракт 18-24" в МО тщательно изучают

Относительно сроков службы вопрос ротации военных и создание справедливых условий находится в фокусе внимания Министерства обороны, Генерального штаба и правительства. Уже сейчас идет работа над совершенствованием подходов к комплектованию армии, и любые изменения будут приниматься с учетом ситуации на фронте и реальных военных потребностей.

Мы ценим мнение общества и военных, и поэтому внимательно анализируем все отзывы по этой инициативе. Следует понимать, что ни одна военная реформа не является простой. Внедрение "Контракта 18-24" – это экспериментальная модель, которая позволит оценить эффективность новых подходов к комплектованию армии.

Вместе с тем, Министерство обороны, Генштаб и правительство работают над системным подходом к вопросам ротации, срокам службы и социальной защите всех военных. Работа в этом направлении будет продолжаться, и все решения будут приняты на основе реальных потребностей фронта и безопасности страны. Украина благодарна каждому военному, стоящему на защите государства. Наша общая задача – обеспечить сильную, мотивированную и боеспособную армию, – подытожили в Минобороны.

Как сообщал "Телеграф", по мнению народного депутата от партии "Слуга народа" Анастасии Ляшенко, решение Министерства обороны привлекать молодежь в армию говорит о кризисе людского ресурса. Ведь для победы на фронте нужны умные и физически здоровые парни.