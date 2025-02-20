Действительно ли диктатор? Как республиканцы США отреагировали на заявления Трампа о Зеленском

Некоторые политики-республиканцы считают действия Трампа по Украине правильными

Президент США Дональд Трамп озвучил ряд критических заявлений в адрес Украины и ее президента, Владимира Зеленского. Он заявил, что Украина якобы "ничего не сделала" за три года полномасштабной войны с Россией, а также обвинил Зеленского в "диктатуре". Мнение республиканцев в Сенате США разделились.

"Телеграф" сделал подборку заявлений сенаторов-республиканцев.

Кто критиковал Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс осудил слова Трампа и заявил, что войну начала не Украина, а Россия. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Х" (бывший "Твиттер").

"Украина не начинала эту войну. Россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, которое унесло сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на правде. Россия вторглась в Украину в ходе крупнейшего нападения в Европе со времен Второй мировой войны", — написал политик.

Подобного мнения придерживается отставной генерал Дон Бейкон. Он назвал Владимира Путина диктатором и заявил, что не будет принимать "двойного мышления а-ля Джорд Оруэлл".

Сенатор Роджер Уикер назвал Владимира Путина военным преступником и обвинил его в нарушении норм международного права.

"Его надо арестовать, привлечь к ответственности и, вероятно, казнить", — сказал политик.

Кто поддержал Трампа

Конгрессвумен Виктория Спартц отметила, что Дональд Трамп "сделал много важных замечаний", тогда как Владимир Зеленский и Джо Байден "подставили американский и украинский народы".

Ранее "Телеграф" писал, что власти Украины принялись меряться рейтингами Зеленского и Трампа.