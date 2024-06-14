Уже третьи сутки на Киевщине ликвидируют последствия вражеской атаки: работают сотни спасателей (фото)

Возгорание произошло из-за падения обломков

В пятницу, 14 июня, продолжают ликвидировать пожар на Киевщине, который произошел в результате российской атаки 12 июня. Возгорание произошло на промышленном предприятии.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области. Отмечается, что на месте работает 221 спаситель.

Пожар на промышленном предприятии Киевщины

Также к ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 76 единиц техники и пять пожарных поездов.

По состоянию на 11:00 продолжается ликвидация пожара

К тушению пламени привлечены 221 человек личного состава

Напоминаем, пожар, возникший на промышленном предприятии, пытаются потушить третьи сутки. Также из-за падения обломков ракеты 12 июня также был поврежден частный дом, АЗС, гараж. В другом районе Киевщины – загорелось складское помещение. Один человек пострадал. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

По сообщению Киевской МВА, россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ранее "Телеграф" писал, что во время воздушной тревоги 14 июня в Киеве прогремел взрыв около 10:20. Предварительно, была применена 1 ракета типа "Кинжал" в направлении столицы. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области работают силы ПВО. Отбой тревоги был объявлен в 10:41.