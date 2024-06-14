Вже третю добу на Київщині ліквідують наслідки ворожої атаки: працюють сотні рятувальників (фото)

Загоряння сталося через падіння уламків

У п'ятницю, 14 червня, продовжують ліквідувати пожежу на Київщині, яка сталася в наслідок російської атаки 12 червня. Загоряння відбулося на промисловому підприємстві.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області. Зазначається, що на місці працюють 221 рятівника.

Пожежа на промисловому підприємстві Київщини

Також до ліквідації наслідків ворожої атаки залучено 76 одиниць техніки та п’ять пожежних потягів.

Станом на 11:00 триває ліквідація пожежі

До гасіння полум'я залучено 221 людини особового складу

Нагадуємо, пожежу, що виникла на промисловому підприємстві, намагаються загасити третю добу. Також через падіння уламків ракети 12 червня також було пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі Київщини – спалахнуло складське приміщення. Одна людина постраждала. Потерпілому було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

За повідомленням Київської МВА, росіяни випустили по Києву крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Раніше "Телеграф" писав, що під час повітряної тривоги 14 червня у Києві пролунав вибух близько 10:20. Попередньо, було застосовано 1 ракету типу "Кинджал" в напрямку столиці. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що в Київській області працюють сили ППО. Відбій тривоги оголосили о 10:41.