Вместо брусчатки и мостов солнечные электростанции: киевляне просят Кличко готовиться к зиме

До отопительного сезона осталось немного

Киевляне призывают городские власти перераспределить бюджет в пользу электрогенерации. Все средства, выделенные на ремонты в парках и транспортных развязках направить на подготовку Киева к зиме.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевской городской рады. Инициативу поддержали уже 1403-а подписями.

До конца сбора осталось 49 дней. Авто петиции призывает "сократить или остановить финансирование строительства, ремонта и реконструкции необязательных объектов, таких как мостовые переходы, транспортные развязки, парки, скверы, паркинги и т.д."

До зимы не так долго, поэтому горожане просят власть готовиться к отопительному сезону.

"Прошу проанализировать эффективность коммунальных предприятий и урезать финансирование неэффективным. Прошу пересмотреть программы социальной поддержки и снять финансирование с них также", — написал автор обращения.

Автор петиции добавляет, что необходимо выделить значительную часть бюджета в пользу электрогенерации на ближайшей сессии городской рады.

Петиция №13047

Также на сайте Киеврады появилось обращение по установке солнечных электростанций для бесперебойного питания электронасосов бюветов и других источников водоснабжения столицы.

Киевляне взволнованы возможностью отключений электроэнергии зимой, о которых предупреждал ДТЭК.

"Поскольку в условиях российской агрессии Украина потеряла значительную часть источников генерации электроэнергии, с перспективой отключений до 20 часов в сутки (по 4 часа с электроэнергией) — правительство должно позаботиться об альтернативных источниках питания. В столице этим должена заниматься КГГА, вместо переложения брусчатки на Богдана Хмельницкого и открытие ненужных в условиях войны парков и мостов", — написал автор петиции.

Он предлагает установить солнечные электростанции с аккумуляторами в гидросистемы столицы.

"По крайней мере, сократить временные промежутки отсутствия воды, насколько будет возможно", — говорится в петиции.

Пока что инициативу поддержали 19 киевлян. К концу собрания голосов осталось 59 дней.

Петиция №13054

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве хотят построить несколько мини-ТЭЦ за 51 миллиард гривен. Это решение призвано уменьшить последствия вражеских обстрелов энерго-инфраструктуры и не позволить жителям столицы остаться зимой без тепла.