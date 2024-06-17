Замість бруківки та мостів сонячні електростанції: кияни просять Кличка готуватися до зими

До опалювального сезону залишилося небагато

Кияни закликають міську владу перерозподілити бюджет на користь електрогенерації. Всі кошти, що виділені на ремонти у парках та на транспортних розв’язках направити на підготовку Києва до зими.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради. Ініціативу підтримали вже 1403-а підписами.

До кінця збору залишилося 49 днів. Авто петиції закликає "скоротити чи зупинити фінансування будівництва, ремонту та реконструкції необов'язкових об'єктів, таких як: мостові переходи, транспортні розв'язки, парки, сквери, паркінги тощо".

До зими не так довго, тому городяни просять владу готуватися до опалювального сезону.

"Прошу проаналізувати ефективність комунальних підприємств та урізати фінансування неефективним. Прошу переглянути програми соціальної підтримки та зняти фінансування з них також", — написав автор звернення.

Автор петиції додає, що необхідно виділити значну частину бюджету на користь електрогенерації вже на найближчій сесії міської ради.

Петиція №13047

Також на сайті Київради з'явилося звернення щодо встановлення сонячних електростанцій для безперебійного живлення електронасосів бюветів та інших джерел водопостачання столиці.

Кияни стурбовані можливістю відключень електроенергії взимку, про які попереджав ДТЕК.

"Оскільки в умовах російської агресії Україна втратила значну частину джерел генерації електроенергії, з перспективою відключень до 20 годин на добу (по 4 години з електроенергією) — уряд мав би подбати про альтернативні джерела живлення. У столиці цим має займатись КМДА, замість перекладання бруківки на Богдана Хмельницького і відкриття непотрібних в умовах війни парків та мостів", — написав автор петиції.

Він пропонує встановити сонячні електростанції з акумуляторами до гідросистем столиці.

"Принаймні скоротити часові проміжки відсутності води, наскільки буде можливо", — йдеться у петиції.

Поки що ініціативу підтримали 19 киян. до кінця збору голосів залишилося 59 днів.

Петиція №13054

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві хочуть збудувати кілька міні-ТЕЦ за 51 мільярд гривень. Це рішення покликане зменшити наслідки від ворожих обстрілів енерго-інфраструктури та не дозволити мешканцям столиці залишитися взимку без тепла.