В Киеве неделями висит мертвая птица на проводах: оболонцы просят убрать тело (видео)

Службы пока не отреагировали на просьбу

В Киеве в Оболонском районе уже две недели на проводе висит мертвый голубь. Горожане призывают коммунальщиков убрать тело.

Об этом пишут в местном телеграм-канале "Жизнь Оболонь". Отмечается, что картину не для чувствительных наблюдают жители двора на улице Архипенко, 2/12.

Местные жалуются, что тело мертвой птицы висит там с начала июня. Киевляне обращались в коммунальные службы, но безрезультатно.

Голубь продолжает висеть задетый за шею из проволок между фонарными столбами, а на все это смотрят дети. Жители Оболони возмущены, что на их запросы не реагируют.

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Напоминаем, в киевском метрополитене пассажиры заметили крыс. Очевидцы не отметили, на какой именно станции метро это произошло.

Видео попало в сеть. На кадрах видно, что две крысы бегут по пути, не боясь никого и нечего.

Животные в ожесточенной борьбе не могут поделить добытое. Грызунов не испугал даже прибывающий на станцию поезд.

Ранее "Телеграф" писал, что общежитие НАУ кишит тараканами, десятки насекомых оккупировали кухню. Кроме этого на видео, опубликованном в соцсетях, видны ужасные условия и антисанитария.