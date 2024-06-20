В Киеве на выходных пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы

Ярмарки порадуют вас умеренными ценами и широким ассортиментом продуктов

На выходных, 22 и 23 июня, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, который будут проходить в разных районах Киева. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, соления, молочные продукты, мед и многое другое.

Фермеры ждут покупателей со свежими товарами на любой вкус и кошелек. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах. Кроме этого, здесь вы сможете лично пообщаться с фермерами и узнать у них секреты получения настоящей качественной продукции.

Ярмарки будут проходить с соблюдением всех предусмотренных во время военного положения правил безопасности.

Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Перед тем как посетить ярмарки рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций на которых они будут организованы.

Так, сельскохозяйственные ярмарки в субботу, 22 июня, пройдут по следующим адресам:

В воскресенье, 23 июня, сельскохозяйственные ярмарки будут организованы на следующих локациях:

Кроме этого вы всегда можете посетить коммунальные рынки, расположенные по таким адресам:

КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;

КП "Житний рынок" — ул. Верхний Вал, 16.

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