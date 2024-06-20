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Киевлянин устроил "мемориал союза" на заборе одной из школ столицы (фото)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Распространение коммунистической символики
Распространение коммунистической символики. Фото Коллаж "Телеграфа"

Злоумышленник может провести пять лет в тюрьме

Полиция Киева расследует уголовное производство по факту распространения советской символики в Дарницком районе. Мужчина развесил около 20 флажков и вымпелы советских времен в школе на заборе.

Как сообщили столичные правоохранители, во время мониторинга социальных сетей полиция обнаружила видео, на котором группа подростков собирает с ограждения гимназии запрещенную символику, ранее оставленную неизвестными.

"В ходе розыскных мероприятий работники отдела криминальной полиции оперативно установили мужчину, который причастен к распространению запрещенной символики", — говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 23-летний житель столицы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство. Полицейские проводят с ним первоочередные следственные действия.

Запретная символика

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о событии по ч. 1 ст. 436-1 УКУ — изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистского тоталитарных режимов", — отмечают в полиции.

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Мужчина использовал около 20 флажков и вымпелы советских времен

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали хулигана, который руками крушил припаркованные автомобили. Злоумышленник повредил 6 автомобилей в Оболонском районе столицы.

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#Хулиганство #Новости Киева #Полиция Киева #Радянська символіка