Киевлянин устроил "мемориал союза" на заборе одной из школ столицы (фото)

Злоумышленник может провести пять лет в тюрьме

Полиция Киева расследует уголовное производство по факту распространения советской символики в Дарницком районе. Мужчина развесил около 20 флажков и вымпелы советских времен в школе на заборе.

Как сообщили столичные правоохранители, во время мониторинга социальных сетей полиция обнаружила видео, на котором группа подростков собирает с ограждения гимназии запрещенную символику, ранее оставленную неизвестными.

"В ходе розыскных мероприятий работники отдела криминальной полиции оперативно установили мужчину, который причастен к распространению запрещенной символики", — говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 23-летний житель столицы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство. Полицейские проводят с ним первоочередные следственные действия.

Запретная символика

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о событии по ч. 1 ст. 436-1 УКУ — изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистского тоталитарных режимов", — отмечают в полиции.

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Мужчина использовал около 20 флажков и вымпелы советских времен

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали хулигана, который руками крушил припаркованные автомобили. Злоумышленник повредил 6 автомобилей в Оболонском районе столицы.