Киевлянин устроил "мемориал союза" на заборе одной из школ столицы (фото)
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Злоумышленник может провести пять лет в тюрьме
Полиция Киева расследует уголовное производство по факту распространения советской символики в Дарницком районе. Мужчина развесил около 20 флажков и вымпелы советских времен в школе на заборе.
Как сообщили столичные правоохранители, во время мониторинга социальных сетей полиция обнаружила видео, на котором группа подростков собирает с ограждения гимназии запрещенную символику, ранее оставленную неизвестными.
"В ходе розыскных мероприятий работники отдела криминальной полиции оперативно установили мужчину, который причастен к распространению запрещенной символики", — говорится в сообщении.
Правонарушителем оказался 23-летний житель столицы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство. Полицейские проводят с ним первоочередные следственные действия.
"Следственным отделом Дарницкого управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о событии по ч. 1 ст. 436-1 УКУ — изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистского тоталитарных режимов", — отмечают в полиции.
Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали хулигана, который руками крушил припаркованные автомобили. Злоумышленник повредил 6 автомобилей в Оболонском районе столицы.