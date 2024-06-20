Киянин влаштував "меморіал союзу" на паркані одної зі шкіл столиці (фото)

Зловмисник може провести п'ять років у в'язниці

Поліція Києва розслідує кримінальне провадження за фактом поширення радянської символіки в Дарницькому районі. Чоловік розвісив близько 20 прапорців та вимпели радянських часів у школі на паркані.

Як повідомили у столичні правоохоронці, під час моніторингу соціальних мереж поліція виявила відео, на якому група підлітків збирає з огорожі гімназії заборонену символіку, яку раніше залишили невідомі.

"Під час розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції оперативно встановили чоловіка, який причетний до розповсюдження забороненої символіки", — йдеться у повідомленні.

Правопорушником виявився 23-річний мешканець столиці, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство. Наразі поліціянти проводять з ним першочергові слідчі дії.

Заборонена символіка

"Слідчим відділом Дарницького управління поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про подію за ч. 1 ст. 436-1 ККУ — виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів", — зазначають у поліції.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

Чоловік використав близько 20 прапорців та вимпели радянських часів

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали хулігана, який руками трощив припарковані автівки. Зловмисник пошкодив 6 автівок в Оболонському районі столиці.