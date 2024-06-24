Графіки відключень: у ДТЕК розповіли, скільки кияни будуть без світла у понеділок
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В енергосистемі спостерігається значний дефіцит
У понеділок, 24 червня, у Києві та області застосовуватимуть погодинні графіки відключень. Діятимуть вони впродовж всієї доби.
Тобто, світло вимикатимуть з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє компанія ДТЕК.
"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.
Також з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Це значить, що відключення можливе і в "сірих" зонах.
Причиною значного дефіциту в енергосистемі стало зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація після масованих ворожих атак.
Нагадуємо, що графік відключень можна знайти на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:
- Перейти на сайт ДТЕК.
- Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".
- Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Також переглянути актуальну інформацію про відключення та отримувати сповіщення можна в застосунку "Київ Цифровий". Для цього виконайте декілька простих кроків:
- В застосунку оберіть розділ "Більше сервісів".
- Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".
- Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.
Раніше "Телеграф" писав, що в Укренерго пояснили, що означають обсяги втрачених потужностей. Європейські енергосистеми таке не витримали б.