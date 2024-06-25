Новые ограничения на Кольцевой дороге в Киеве: где и насколько перекроют движение (карта)

Движение организуют с противоположной стороны улицы

В Киеве на Кольцевой дороге ограничат движение от здания McDonald`s до съезда на улицу Зодчих. Ограничения будут действовать с 26 июня по 31 июля.

Причиной стал следующий этап капитального ремонта. Об этом сообщили в УК "Киевавтодор".

На время работ движение транспорта будет организовано двумя полосами в каждом направлении с противоположной стороны Кольцевой дороги. Выезд с улицы Николая Трублаини будет возможен одной полосой местного проезда Кольцевой дороги.

Схема движения

"Киевавтодор" извиняется за временные неудобства. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездки и времени.

Напомним, в Киеве до 10 августа будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр. Ограничения коснутся первой и частично второй полосы по направлению с левого на правый берег. Причиной перекрытия явилась необходимость выполнения работ по текущему ремонту.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве часть моста обрушилась прямо на проезжую часть. В результате инцидента пострадал легковой автомобиль.

В КГГА отмечали, что предпосылок к обвалу не было. Специалисты "Киевавтодормоста" регулярно обследовали конструкцию моста. Они основательно изучают и анализируют инцидент, а выводы будут впоследствии.