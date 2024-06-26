Аварія на водопроводі в Києві: де відсутня вода та обмежений рух транспорту

У деяких абонентів відсутнє водопостачання

У середу, 26 червня, у Києві на вулиці Кропивницького пошкоджено водопровід. У зв'язку з цим обмежено рух транспорту по вулиці.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. В адміністрації зазначають, що на місці вже працює аварійно-відновлювальна бригада.

Також тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Кропивницького, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

вул. Крутий узвіз, 6/2;

вул. Шовковична, 48.

Для забезпечення жителів питною водою на вул. Кропивницького, 10 направлено автоцистерну.

Нагадуємо, у Києві на Кільцевій дорозі обмежать рух від будівлі McDonald`s до з’їзду на вулицю Зодчих. У зв'язку з наступним етапом капітального ремонту обмеження діятимуть з 26 червня по 31 липня.

На час робіт рух транспорту буде організований двома смугами в кожному напрямку з протилежної сторони Кільцевої дороги. Виїзд з вулиці Миколи Трублаїні буде можливий однією смугою до місцевого проїзду Кільцевої дороги.

"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності. Водіїв просять враховувати обмеження під час планування поїздки та часу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві частково обмежений рух транспорту на Північному мосту. Обмеження будуть діяти півтора місяця.