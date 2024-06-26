Аптечные "дилеры" в Киеве: злоумышленники продавали наркосодержащие таблетки без рецептов

Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы

В Киеве в одной из аптек продавали наркосодержащие препараты без "рецептов". Владелицу и двоим фармацевтам сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Незаконная прибыль с таблеток достигала 150 тысяч гривен в месяц.

"При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении трем лицам, которые по предварительному сговору, в нарушение требований нормативных документов Министерства здравоохранения Украины, реализовывали сильнодействующие лекарственные вещества без соответствующих рецептов (ч. 3 ст. 321 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, владелец аптеки и два фармацевта без соответствующего учета хранили и реализовывали наркосодержащие таблетки без рецептов врачей.

Наркосодержащие медицинские препараты

В ходе контрольной закупки одна из работниц аптеки была задержана "на горячем".

Не имея соответствующих разрешений, отпускали киевлянам наркосодержащие таблетки.

В прокуратуре отмечают, что всем трем фигурантам объявлено о подозрении. Одной из них избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, в отношении двух других решается вопрос об избрании мер.

Члены преступной группы

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Бизнес" приносил аптеке до 150 тысяч гривен прибыли в месяц

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