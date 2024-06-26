Аптечные "дилеры" в Киеве: злоумышленники продавали наркосодержащие таблетки без рецептов
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Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы
В Киеве в одной из аптек продавали наркосодержащие препараты без "рецептов". Владелицу и двоим фармацевтам сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Незаконная прибыль с таблеток достигала 150 тысяч гривен в месяц.
"При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении трем лицам, которые по предварительному сговору, в нарушение требований нормативных документов Министерства здравоохранения Украины, реализовывали сильнодействующие лекарственные вещества без соответствующих рецептов (ч. 3 ст. 321 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Как выяснило следствие, владелец аптеки и два фармацевта без соответствующего учета хранили и реализовывали наркосодержащие таблетки без рецептов врачей.
В ходе контрольной закупки одна из работниц аптеки была задержана "на горячем".
В прокуратуре отмечают, что всем трем фигурантам объявлено о подозрении. Одной из них избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, в отношении двух других решается вопрос об избрании мер.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали алкостартапера. Мужчина знакомился с прохожими на улице, приглашал их выпить по рюмке, а затем обворовывал их.