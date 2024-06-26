Аптечні "дилери" в Києві: зловмисники продавали нарковмісні пігулки без рецептів

Фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі

У Києві в одній з аптек продавали нарковмісні препарати без "рецептів". Власнику та двом фармацевтам повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Незаконний прибуток із пігулок сягав 150 тисяч гривень на місяць.

"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом особам, які за попередньою змовою, в порушення вимог нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України, реалізовували сильнодіючі лікарські речовини без відповідних рецептів (ч. 3 ст. 321 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Як з'ясувало слідство, що власник аптеки та два фармацевти без відповідного обліку зберігали та реалізовували нарковмісні пігулки без рецептів лікарів.

Нарковмісні медичні препарати

В ході контрольної закупки одну з працівниць аптеки було затримано "на гарячому".

Не маючи відповідних дозволів відпускали киянам нарковмісні пігулки

У прокуратурі зазначають, що наразі всім трьом фігурантам оголошено про підозру. Одній з них обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, щодо двох інших вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Члени злочинної групи

Санкція інкримінованої статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

"Бізнес" приносив аптеці до 150 тисяч гривень прибутку на місяць

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали алкостартапера. Чоловік знайомився з перехожими на вулиці, запрошував їх випити по чарці, а потім обкрадав їх.