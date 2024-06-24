В Ивано-Франковске вспыхнул генератор в квартире: пожарные рассказали, как такого не допускать (фото)

Эвакуировано было 5 человек, из них 3 ребенка

В понедельник, 24 июня, в очередной раз вспыхнул пожар в многоэтажке из-за генератора. Спасатели оперативно ликвидировали ее и эвакуировали 5 человек.

Об этом сообщают в ГСЧС. Отмечается, что в Ивано-Франковске в 14.23 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении из окна четвертого этажа шестиэтажного жилого дома.

"Спасатели, прибыв к месту вызова, ликвидировали пожар генератора на балконе, и не допустили распространение огня на большую площадь", — говорится в сообщении.

Пожарные эвакуировали с верхних этажей дома 5 человек, в том числе 3 детей. Пострадавших на месте происшествия нет.

В Украине в последнее время часто возникают пожары и взрывы из-за генераторов. Так, недавно под Киевом в квартире многоэтажки взорвался аккумулятор. В результате один человек пострадал.

Именно поэтому в ГСЧС напомнили правила пожарной безопасности в обращении с альтернативными источниками электроэнергии:

Использовать генератор только на открытом воздухе.

Защитите генератор от влаги.

Прежде чем включать генератор, проверить состояние электропроводки.

Заправлять генератор только выключенным (если вы его уже включали и нужно дозаправить – дождитесь, пока все запчасти остынут).

Не оставлять горючее возле генератора, ведь оно может загореться.

Всегда под рукой иметь огнетушитель порошкового или углекислотного типа.

Ранее "Телеграф" писал, что в Николаеве на автостанции произошел взрыв. В результате, двое военных погибли и двое получили ранения, также пострадали пятеро спасателей.