В Киеве растет уровень насилия: статистика за июнь

В службу "Телефон доверия" поступило более 1400 обращений

В Киеве возросло количество женщин и детей, которые обратились за помощью в комнаты кризисного реагирования из-за насилия. В июне в эти заведения обратились 27 человек, что вдвое больше, чем в мае.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда. Она отмечает, что в прошлом месяце в комнатах кризисного реагирования находились 15 женщин и 12 детей.

"С одной стороны — это неутешительная тенденция, однако также свидетельствует, что люди в сложных жизненных ситуациях находят помощь и поддержку в нашей сети заведений противодействия и предотвращения насилия", — обращает внимание Хонда.

Также в Киевский городской Центр гендерного равенства, предотвращение и противодействие насилию поступило на телефон доверия более 1 400 обращений. Из них по поводу домашнего насилия обратился 581 гражданин, 154 звонка поступило от мужчин.

Мобильные бригады социально-психологической помощи в течение месяца предоставили 241 консультацию. Кроме того, 12 человек (8 женщин и 4 детей) нашли убежище в специально оборудованном заведении.

"Количество консультаций мобильными бригадами по домашнему насилию тоже возросло — на 5%. Как и показатели физического, экономического и психологического насилия — на 5, 4 и 3% соответственно", — отмечает эксперт.

Марина Хонда призывает украинцев обращаться за помощью к специалистам в случае, если вы или кто-нибудь из ваших близких пострадали от насилия или оказались в угрожающей ситуации. Также она напоминает, что городская служба телефона доверия работает абсолютно конфиденциально, бесплатно и круглосуточно.

Если вам необходима помощь, обращайтесь по номерам:

15-00 (со стационарного);

(со стационарного); 044-272-15-00 (с мобильного).

Психологическую поддержку и юридическую помощь можно получить в дневном центре социально-психологической помощи. Адреса: ул. Юрия Ильенко, 20 и ул. Радужно, 6-А.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве отец издевался над дочерью и внуками. Мужчина избивал и обижал женщину нецензурными словами, выгонял ее вместе с внуками из квартиры.