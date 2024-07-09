Последствия вражеской атаки: в КГГА рассказали, сколько поврежденных домов в Киеве

Сооружения, которые получили серьезные разрушения, будут ремонтироваться капитально

В результате масштабного российского обстрела 8 июля в Киеве повреждено более сотни домов. Это касается не только жилых построек, но и детских садов, школ, больниц, объектов социально-культурной сферы.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Киев24". По его словам, здания имеют разные типы и степени повреждения.

Также Поворозник рассказал, что в настоящее время власти решают, что делать с поврежденными объектами.

"В Голосеевском районе продолжается работа по демонтажу, потому что вчера все силы были брошены в основном на разбор завалов из других поврежденных локаций. А сегодня там будем разбирать один из домов", — говорит замглавы КГГА.

Предварительно, два дома в Голосеевском и Шевченковском районах, которые подверглись наиболее серьезным разрушениям, будут ремонтироваться капитально. На других поврежденных объектах будет проведен текущий ремонт.

"Окончательно будет приниматься решение по каждому отдельно взятому объекту, после того, как мы их детально изучим в части их повреждений", — отметил Поворозник.

Напомним, в понедельник, 8 июля, россияне атаковали Киев ракетами, одна из которых попала в пятиэтажный жилой дом на улице Сальского. Целый подъезд был разрушен, соседние получили серьезные повреждения.

По состоянию на 9 июля уже 11 погибших в результате прилета в дом на Сырце. Спасатели продолжают разбирать завалы в Шевченковском районе города.

Последствия ракетного удара по жилому будику на Сырце

Ранее "Телеграф" писал, что аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета" в Киеве завершены. Погибли 2 человека, а за медицинской помощью обратились 32 раненых. Также госпитализированы с травмами 8 детей.