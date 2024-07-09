Разбор завалов продолжается: количество жертв российской атаки на Киев возросло (фото)

Количество жертв среди гражданских возросло

Утром во вторник, 9 июля, во время разбора завалов многоэтажки в Шевченковском районе Киева, которая получила значительные разрушения во время вражеского обстрела, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего человека. Речь идет о доме по улице Сальского.

Известно, что целый подъезд здесь был разрушен, а соседние получили серьезные повреждения.Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

В Киеве спасатели продолжают разбирать завалы в Шевченковском районе города. Как сообщается, бойцы ГСЧС достали тело еще одного погибшего человека. Таким образом, количество погибших в этом доме, возросло до 8. Проводятся работы по деблокации.

Ранее стало известно о том, что во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе нашли тело мальчика.

На данный момент известно, что всего в столице, в результате вчерашней вражеской атаки погибли 27 человек, 117 человек пострадали, из них 10 детей и 11 человек спасены.

На местах, где произошли разрушения и взрывы работает 377 спасателей и 76 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Работы продолжаются на трех локациях.

Напомним, что во время массированной атаки на Киев в многоэтажный дом в Шевченковском районе столицы попала ракета. В результате произошедшего целый подъезд был разрушен, а соседние получили серьезные повреждения.

На месте сразу начали поисково-спасательную операцию, а под завалами были слышны крики людей. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Место попадания ракеты

В Киеве взрывы раздавались в разных районах города: Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском и Деснянском. Россияне ударили по гражданским объектам, в том числе обстреляли детскую больницу "Охматдет".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне атаковали Украину 38 ракетами разных типов. Как сообщили в Воздушных силах, из них 30 удалось сбить.