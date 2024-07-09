Наслідки ворожої атаки: у КМДА розповіли, скільки пошкоджених будинків у Києві

Споруди, які зазнали серйозних руйнувань, будуть ремонтуватися капітально

Внаслідок масштабного російського обстрілу 8 липня у Києві пошкоджено понад сотню будинків. Це стосується не лише житлових споруд, а й дитячих садочків, шкіл, лікарень, об'єктів соціально-культурної сфери.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Київ24". За його словами, будівлі мають різні типи та ступені пошкодження.

Також Поворозник розповів, що наразі влада вирішує, що робити з пошкодженими об'єктами.

"У Голосіївському районі продовжується робота з демонтажу, тому що вчора всі сили були кинуті в основному на розбір завалів з інших пошкоджених локацій. А сьогодні там будемо розбирати один із будинків", — каже заступник голови КМДА.

Попередньо, два будинки в Голосіївському і Шевченківському районах, які зазнали найбільш серйозних руйнувань, будуть ремонтуватися капітально. На інших пошкоджених об'єктах проведуть поточний ремонт.

"Остаточно буде прийматися рішення по кожному окремому взятому об'єкту, після того, як ми їх детально вивчимо в частині їхніх пошкоджень", — зазначив Поворозник.

Нагадуємо, у понеділок, 8 липня, росіяни атакували Київ ракетами, одна з яких влучила у п’ятиповерховий жилий будинок на вулиці Сальського. Цілий під’їзд був зруйнований, сусідні отримали серйозні пошкодження.

Станом на 9 липня вже 11 загиблих, внаслідок прильоту в будинок на Сирці. Рятувальники продовжують розбирати завали у Шевченківському районі міста.

Наслідки ракетного удару по житловому будику на Сирці

Раніше "Телеграф" писав, що аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" у Києві завершено. Загинуло 2 особи, а за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Також госпіталізовано із травмами 8 дітей.