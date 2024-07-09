"Все произошло очень быстро": стали известны подробности удара по киевской клинике ISIDA (видео)

Люди как раз направлялись в укрытие

Во время масштабной вражеской атаки на Киев в Днепровском районе столицы было повреждено здание в котором находилось сразу две частных клиники —ISIDA и ADONIS. Удар произошел в тот момент, когда люди спускались в укрытие.

Известно о 7 погибших людях, которые являлись сотрудниками и пациентами клиники ADONIS. В клинике ISIDA, к счастью, никто не пострадал. Подробнее о произошедшем рассказала в интервью "Киев 24" генеральный директор клиники ISIDA Оксана Ткаченко.

Известно, что во время атаки на столицу было повреждено здание в котором располагается два медучреждения. По словам генерального директора клиники ISIDA Оксаны Ткаченко, все произошло очень быстро — буквально через пару минут после объявления воздушной тревоги.

"В клинике существует алгоритм передвижения пациентов и медперсонала во время воздушной тревоги. Все вышли в коридоры и начали спускаться в укрытие — в этот момент и произошла трагедия", — отметила Ткаченко.

По ее словам, персонал и пациенты клиники ISIDA не пострадали. Однако погибло пять сотрудников и 2 пациента клиники ADONIS, которая находится в одном здании с "Исидой".

"Наши сотрудники оказывали помощь всем пострадавшим до приезда "скорой". Мы помогали всем, чем могли", — резюмировала Ткаченко.

На данный момент известно, что всего в столице, в результате вчерашней вражеской атаки погибло 32 человека, среди которых — 3 детей. Кроме этого 117 человек пострадали, из них 10 детей. Спасти удалось 11 человек.

Напомним, что по информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты 8 июля применили разный спектр вооружения. Были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

ISIDA в Днепровском районе столицы

Ранее "Телеграф" сообщил о том, аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета" в Киеве полностью завершены. Здесь погибло 2 человека, а за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.