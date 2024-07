Куди піти у Києві цими вихідними: добірка цікавих заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Всеукраїнський ярмарок "Місто Майстрів"

Коли: 12-14 липня, 10:00-21:00

Де: Парк ім.Т.Шевченка

Адреса: бульвар Шевченка (вулична зона, ст. м. "Площа українських героїв")

Вартість: вхід вільний

Всеукраїнський ярмарок "Місто Майстрів"

Ви зможете поринути в неймовірну атмосферу, куштувати, дегустувати, прийняти участь в майстер-класах, побачити виступи ветеранів ЗСУ та виконання авторських пісень.

На відвідувачів чекають: поетичні зустрічі, народні майстри та ремісники з багатьох регіонів України, майстри хендмейд, сировари, винороби, дизайнери одягу та фудкорт.

В асортименті товарів — безліч крафтових сирів, вина, наливок, авторські солодощі, дизайнерські аксесуари та одяг, художні вироби, вишукані прикраси, дерев’яний декор, рушники, вишиванки ручної роботи.

Несподівану, незабутню атмосферу ярмарку організатори гарантують!

Всі. Свої запрошують на маркет "Вуличні тренди"

Коли: 13-14 липня, 10:00-20:00

Де: Всі. Свої

Адреса: Вул. Десятинна, 12

Вартість: вхід вільний

Всі. Свої запрошують на маркет "Вуличні тренди"

Всі. Свої збирають 150+ локальних виробників, які сьогодні формують повсякденну українську моду. На гостей маркету очікують найтрендовіші моделі одягу та взуття, аксесуарів та прикрас, а також — ціла купа нових ідей та натхнення.

Приходьте експериментувати з власними образами та проявляти себе в одязі сміливо.

ODYSSAY [Live] в KURENI

Коли: 13 липня, початок о 16:00

Де: KURENI

Адреса: Паркова дорога, 4

Вартість: від 300 гривень

ODYSSAY [Live] в KURENI

ODYSSAY – це український виконавець наживо, співак та продюсер світового рівня. Його музика – це відображення наших внутрішніх почуттів, переживань та задоволень, до яких хочеться повертатися знову і знову.

ODYSSAY випускає музику на провідних лейблах, а перший EP "Reborn" набрав понад мільйон прослуховувань на Spotify. Готуйтесь почути багато не випущеного матеріалу від ODYSSAY, а також сети від ваших улюблених артистів – SMAILOV та CUPRITE, а також живий виступ DUDUNIA.

Dress code: будуть вдячні, якщо ви підтримаєте ініціативу і одягнете білий одяг / білі капелюхи / білі аксесуари.

Заклад залишає за собою право відмовити гостю у відвідуванні. Гроші за квиток (з вирахуванням комісії) повертаються після звернення до квиткового оператора).

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

Коли: 13 липня, початок о 16:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

За п’єсою скандального, харизматичного драматурга Олександра Неволько.

Самотня жінка у буремному житті, прагне кохання. Чи існує ідеальній чоловік? Що краще завести кота чи стосунки? Як покращити психічний стан та відчути себе, бодай трішки щасливішою?…

Коли ніхто не розуміє душевних страждань, не простягне руку назустріч, допоможе особистий щоденник. Лише йому можно довірити найтаємніші фантазії, розпач та біль….

На виставі присутня ненормативна лексика, сцени насильства і еротичного характеру. Вік: 21+.

Британська легенда драм-н-бейсу "BCee"

Коли: 13 липня, початок о 14:00

Де: ВДНГ

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1 (Сад Бажань, від головного входу праворуч до оранжереї).

Вартість: від 400 гривень

Легенда світової драм-н-бейс сцени BCee їде до Києва — британський музикант, відомий душевними продакшенами та емоційними звуковими пейзажами, виступить на V’YAVA.

За понад 20 років кар’єри BCee, він же Стів Джефрой, встиг приміряти безліч ролей: продюсер, автор пісень, діджей, власник лейблу, промоутер подій і навіть телеведучий. Його лейбл Spearhead Records, заснований у 2005 році, став трампліном для багатьох артистів, які сьогодні є зірками драм-н-бейсу.

Біти BCee не просто заповнюють простір звуками, а створюють емоційну атмосферу, яка поглинає слухача з головою. Виступ на V’YAVA стане чудовою нагодою для фанатів драм-н-бейсу переконатися в цьому наживо.

Підпільний Стендап

Коли: 13 липня, початок о 19:00

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Підпільний Стендап

Underground Standup Club – легендарне місце, де коміки "Підпільного Стендапу" виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

До ваших послуг кухня та бар, тож можна доповнити вечір смачними стравами та напоями.

Важливо: 20% від зібраних коштів будуть надіслані на потреби ЗСУ.

У цей вечір виступатимуть:

- Світлана Немонежина. Засновниця проєкту Собачий стендап. Переможниця тб-шоу "Розсміши Коміка".

- Сергій Степанисько. Магістр української філології. 8 років у стендап-комедії, тому і працює в IT.

- Антон Стенюк. Конор МакГрегор Українського стендапу. Комік, котрий жартує та сміється над собою і навколишнім світом. Кожний виступ навнений іронічними інтерактивами з глядачами та імпровізацією.

- Дядя Женя. Найстаріший стендап-комік Києва, учасник тв-шоу "Комік на Мільйон". Виступає в жанрі антипрогресивної комедії.

Чорний Квадрат. Вистава "МЖМ: Мрію. Жадаю. Можу." (18+)

Коли: 13 липня, початок о 18:00

Де: КУЛЬТ театр

Адреса: вул. Чикаленка, 14

Вартість: від 260 гривень

Чорний Квадрат. Вистава "МЖМ: Мрію. Жадаю. Можу." (18+)

Легка сучасна комедія про кохання, секс, почуття, розваги, інтриги, скандали… Важко описати сюжет, не вдаючись до спойлерів, але…

Вистава про хлопця, який несподівано побачив драбину з прірви френдзони. І про дівчину, яка щиро вірила у справжню дружбу без сексу між чоловіком та жінкою. І ще про одного хлопця, який починає розуміти, що таке справжній життєвий успіх. І всі ці особи сходяться в одному готельному номері, щоб подарувати один одному справжній МЖМ…

Tribute Elton John — гурт ROCK YOU!

Коли: 13 липня, початок о 19:00

Де: Docker-G pub

Адреса: вул. Ігорівська, 13/5

Вартість: від 175 гривень

Tribute Elton John — гурт ROCK YOU!

В першій частині програми звучатимуть пісні Елтона Джона, великого артиста, піаніста, композитора та співака, який вже не одне десятиріччя користується завслуженою славою.

Друга частина складатиметься з пісень англійських зірок, таких як — Пол Маккартні, Джо Кокер, Браян Феррі, Девід Бові та багато інших.

У програму входять відбірні музичні твори британського авторства, такі як от "Candle in the wind" та "Rocketman" вищезгаданого сера Елтона, "Every breath you take" від Police, "Another day in Paradise" легендарного Філа Колінза та багато інших.

Соліст — Сергій Тягнирядно.

Музиканти — ROCK YOU!

Гурт MNISHEK

Коли: 14 липня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: 150 гривень. Вхід до гастрономічних залів (без концертної програми) — вільний

Гурт MNISHEK

MNISHEK — український музичний гурт, що виконує мелодійний інді-рок з елементами фолку. Надихаються музиканти сюжетами та образами казок, міфів та легенд українського та світового фольклору, вплітають у свою творчість фрагменти різноманітних традицій, вірувань та обрядів.

На своїх концертах MNISHEK творять стихійну магію, об’єднують зовнішній світ навколишньої природи, невіддільною частиною якої ми є, з вируючим внутрішнім світом почуттів, переживань і надій кожного з нас.

Вистава"Відьма"(21+)

Коли: 14 липня, початок о 16:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

Коли ти все життя не можеш побудувати стосунки, страждаєш від проблем та самотності, а ще живеш у середньовіччі, де жінок спалюють на вогнищах, катують, ґвалтують, топлять. Ти починаєш ненавидіти весь світ і чоловіків, але все одно шукаєш, чекаєш на свою людину.

Робиш розклад на картах "Таро" і раптом він приходить. І що тепер робити? Вбити, любити чи нагодувати?

Кохання та фатальна пристрасть можуть згубити, а можуть і врятувати.

На вас чекає середньовічний антураж, містика та гумор, а також любовний трикутник між Лицарем, Відьмою та Смертю.

"KVADRAT-шоу". Імпровізаційне шоу від театру "Чорний Квадрат"

Коли: 14 липня, початок о 18:00

Де: Ресторан SHEF

Адреса: вул. Маршала Конєва, 6 (ст. м. Іпподром)

Вартість: від 200 гривень

"KVADRAT-шоу". Імпровізаційне шоу від театру "Чорний Квадрат"

KVADRAT-шоу – це захоплююче театральне комедійне шоу без сценарію. Поєднання традиційного театру, легендарних бродвейських імпровізаційних шоу та інтерактивного спілкування з глядачем. Саме вони – глядачі – будуть головними драматургами і режисерами шоу. Вони вирішуватимуть, в яких ролях і де опиняться актори наступної миті. А завданням артистів стає максимально яскравий розвиток ідеї публіки, щоб у результаті вийшов повноцінний витвір мистецтва!

Кожне творіння театру "Чорний квадрат" – це бомба з гумору та несподіванок. Буде смішно, відверто, дивовижно та яскраво!

Грають майстри комедійної імпровізації: Євген Амаріца, Олександр Розвяков, Поліна Голованова та Денис Твердохліб!

TEN WALLS та GØYA із новою програмою

Коли: 14 липня, початок о 14:00

Де: ВДНГ

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1 (Сад Бажань, від головного входу праворуч до оранжереї).

Вартість: від 300 гривень

TEN WALLS та GØYA із новою програмою

Один із найвідоміших литовських продюсерів електронної музики TEN WALLS aka Mario Basanov повертається в Київ із новою програмою, де поєднується електронна музика із потужним вокалом GØYA.

TEN WALLS майстерно міксує різноманітні танцювальні жанри із відчутним впливом класики. Його найвідоміша композиція Walking with Elephants давно стала взірцем такого поєднання.

Хедлайнерів підтримають FEELMARK (Odesa), AYU(UA) (Lviv) та DIANA JO b2b EVKA, а команда APLAY забезпечить високоякісний звук та світло.

Джейхун Сафаров. Імпровізація з глядачами

Коли: 14 липня, початок о 19:00

Де: Komediant

Адреса: вул. Велика Житомирська, 16

Вартість: від 300 гривень

Джейхун Сафаров. Імпровізація з глядачами

Імпровізація з глядачами — це виступ, під час якого гумор створюється тут і зараз напряму через комунікацію з глядачами.

Комік часто бере одну тему яка його хвилює і виносить на загальне обговорення з людьми.

Це — незвичайний формат, який точно вас вразить та дозволить посміятися від душі.

