В центре Киеве на несколько дней перекроют часть Владимирского спуска: карта и причины

Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации

В центре Киева ограничат движение транспорта по асфальтированной части Владимирского спуска. Здесь специалисты несколько дней подряд будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Известно, что с пятницы 12 июля по воскресенье 14 июлю (включительно) движение транспорта будет частично ограничено по асфальтированной части Владимирского спуска в обоих направлениях.

Это связано с проведением текущего ремонта асфальтобетонного покрытия в пределах от брусчатки до Боричевого спуска.

Движение транспорта на время ремонта будет осуществляться по встречной полосе.

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Напомним, что до конца текущего месяца будет частично ограничено движение на перекрестке улиц Богатырской и Полярной, а именно на съезде с транспортной развязки в Оболонском районе столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве хотят отремонтировать улицу Глубочицкую более чем за 51 миллион гривен. Здесь планируют установить новые металлические люки и ливневые решетки, заменить асфальтное покрытие и бордюры.