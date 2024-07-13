У Києві на місяць перекриють важливу автомагістраль: карта

Водіїв просять звернути увагу на тимчасові зміни

У Києві частково обмежать рух на Броварському проспекті. Обмеження діятимуть з 15 липня по 15 серпня.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КК "Київавтодор". Цей місяць дорожники очищатимуть дощову каналізацію на ділянці від мосту метро через р. Дніпро до мосту через Русанівську протоку.

У зв'язку з цим рух буде частково обмежений першою смугою.

"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності. Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування своєї поїздки та часу.

Схема обмежень

Нагадуємо, у центрі Києва обмежать рух транспорту по асфальтованій частині Володимирського узвозу. Тут фахівці кілька днів поспіль проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Це пов'язано з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття в межах від бруківки до Боричевого узвозу. Обмеження діятимуть з п’ятниці 12 липня по неділю 14 липня (включно) в обох напрямках.

Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві ввели обмеження для деяких водіїв. Через аномальну спеку вносять корективи у правила дорожнього руху столиці та прилеглих областей. Цього разу зміни торкнулися вантажного транспорту, для якого ввели тимчасові обмеження на ключових автошляхах регіону.