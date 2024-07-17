Украинцам следует привыкать к жаре: неутешительный прогноз от синоптиков на следующие годы

Климатологи давно бьют тревогу

Украина прошла пик аномальной жары, в некоторых областях температура превышала отметку в 40 градусов тепла. Однако в Укргидрометцентре расстроили украинцев — ежегодно жара будет становиться сильнее.

Каждый год климатологи фиксируют увеличение периодов с теплой погодой и соответственно уменьшение периодов с холодной погодой. Об этом пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала во время брифинга.

Жара в Украине будет ежегодно становиться сильнее

Представитель Укргидрометцентра отметила, что каждый год в Украине фиксируют увеличение температуры. Это также актуально для США и некоторых европейских стран.

"Такие условия прослеживались не только на территории Украины и юго-восточной Европы, но и в США также, у нас были по западному побережью зафиксированы максимально высокие значения температур, абсолютные максимумы за всю историю наблюдений для определенных метеостанций!", — сказала Птуха.

Она также отметила, что каждый месяц 2024 года был аномально теплым почти по всей планете. Средняя температура зимой превысила климатическую норму на 1,5 градуса.

В последние дни в Украине стоит чрезвычайная жара. Если на западе страны прошли дожди, то на юге погода сухая и ясная. Кроме дискомфорта для людей такая погода опасна из-за риска стихийных возгораний. Трава и сухостой горели в разных областях Украины за последние дни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за жары в магазинах портятся продукты. Такая же проблема есть в общепитах. Госпотребслужба взялась за это дело и проводит проверки в сотнях объектов в столице.