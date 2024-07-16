В Украину идет долгожданное похолодание, но части областей придется потерпеть
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В Украину идут дожди
После периода экстремально высокой температуры, украинцы наконец смогут вздохнуть с облегчением. Антициклон, который блокировал поступление в Украину более свежего воздуха из Атлантики наконец начал разрушаться, а потому вскоре столбики термометров поползут вниз.
Таким образом украинцам предстоит пережить лишь один жаркий день 17 июля, после чего температура будет постепенно снижаться на Западе, затем в Центре и на Севере и в конечном итоге дойдет и до южных и восточных областей. Об этом говорится в прогнозах Укргидрометцентра.
Отмечается, что похолодание будет сопровождаться обильными дождями, которые в течение недели пройдут по всем украинским областям.
Первые признаки похолодания почувствуют западные области 17 июля, когда дожди собьют рекордную жару до приемлемых показателей. Осадки будут и в северных областях, однако прохладней от этого не станет.
Существенно ситуация начнет меняться с 18 числа, когда дожди двинутся дальше на юг и восток.
И хотя к концу недели дожди закончатся, однако рекордная жара уже не вернется.
Как сообщалось ранее, жара и сухая погода уже привели к распространению по территории Украины стихийных пожаров, из-за которых пострадали несколько областей.