В Украину идет долгожданное похолодание, но части областей придется потерпеть

В Украину идут дожди

После периода экстремально высокой температуры, украинцы наконец смогут вздохнуть с облегчением. Антициклон, который блокировал поступление в Украину более свежего воздуха из Атлантики наконец начал разрушаться, а потому вскоре столбики термометров поползут вниз.

Таким образом украинцам предстоит пережить лишь один жаркий день 17 июля, после чего температура будет постепенно снижаться на Западе, затем в Центре и на Севере и в конечном итоге дойдет и до южных и восточных областей. Об этом говорится в прогнозах Укргидрометцентра.

Отмечается, что похолодание будет сопровождаться обильными дождями, которые в течение недели пройдут по всем украинским областям.

Первые признаки похолодания почувствуют западные области 17 июля, когда дожди собьют рекордную жару до приемлемых показателей. Осадки будут и в северных областях, однако прохладней от этого не станет.

Погода 17 июля

Существенно ситуация начнет меняться с 18 числа, когда дожди двинутся дальше на юг и восток.

Погода 18 июля

Погода 19 июля

Погода 20 июля

И хотя к концу недели дожди закончатся, однако рекордная жара уже не вернется.

Погода 21 июля

Как сообщалось ранее, жара и сухая погода уже привели к распространению по территории Украины стихийных пожаров, из-за которых пострадали несколько областей.