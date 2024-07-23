"Водопад" на мосту Патона: в КГГА рассказали, почему прорвало трубу

Испытания сети продолжат

В Киеве на мосту Патона прорвало трубуво время гидравлических испытаний. Для решения проблемы вовлечены верхолазы.

Об этом рассказала советница заместителя главы КГГА Юлия Грамотная в эфире телеканала "Киев24". Она отметила, что в городе готовятся к следующему отопительному сезону.

"Мы сообщали о гидравлических испытаниях на трубопроводе на мосту Патона. И предупреждали, что могут быть "водопады" – так их уже окрестили. Но это действительно утечка теплоносителя во время гидравлических испытаний", — подчеркивает Грамотная.

Советница рассказывает, что подобные "водопады" пусть лучше будут летом. Это позволяет тепловикам оперативно обнаруживать и устранять повреждения.

"Хуже, если бы они происходили зимой, когда магистральную сеть пришлось бы останавливать", — отмечает Грамотна.

Также она добавила, что ситуация контролируется. Сейчас на месте работают специалисты "Киевтеплоэнерго". Они устраняют повреждения и будут тестировать эту сеть дальше, чтобы она была готова к началу отопительного сезона.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время мощного ливня затопило улицы, на некоторых из них воды было буквально до колен. Также есть случаи падения деревьев и рекламных щитов.