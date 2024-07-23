"Водоспад" на мосту Патона: у КМДА розповіли, чому прорвало трубу

Випробування мережі продовжать

У Києві на мосту Патона прорвало трубу під час гідравлічних випробувань. Для вирішення проблеми залучені верхолази.

Про це розповіла радниця заступника голови КМДА Юлія Грамотна в ефірі телеканалу "Київ24". Вона зазначила, що у місті готуються до наступного опалювального сезону.

"Ми повідомляли про гідравлічні випробування на трубопроводі на мосту Патона. І попереджали, що можуть бути "водоспади" – так їх вже охрестили. Але це дійсно витік теплоносія під час гідравлічних випробувань", — підкреслює Грамотна.

Радниця розповідає, що подібні "водоспади" нехай краще будуть влітку. Це дає можливість тепловикам оперативно виявляти та усувати пошкодження.

"Гірше, коли б вони відбувалися б взимку, коли магістральну мережу довелося б зупиняти", — зазначає Грамотна.

Також вона додала, що ситуація контрольована. Наразі на місці працюють фахівці "Київтеплоенерго". Вони усувають пошкодження і будуть тестувати цю мережу далі, щоб вона була готова до початку опалювального сезону.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час потужної зливи затопило вулиці, на деяких з них води було буквально по коліна. Також є випадки падіння дерев та рекламних щитів