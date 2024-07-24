Північний міст у Києві завмер у величезному заторі: люди змушені йти пішки (відео)

На мосту сталася ДТП

У середу, 24 липня, на Північному мосту у столиці утворився кілометровий затор у якому стоять тролейбуси та автомобілі. Причиною події стала аварія, яка заблокувала рух транспорту.

Люди виходять із громадського транспорту і йдуть пішки. Про це повідомляють київські Телеграм-канали.

Відомо, що на мосту сталася аварія, внаслідок якої всі тролейбуси були заблоковані. Вони не можуть ні проїхати далі, ні поступитися дорогою іншим машинам.

Причини та обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, що зараз на Північному мості проводять ремонтні роботи — рух перекрито до 10 серпня.

Обмеження торкнулися першої та частково другої смуги у напрямку з лівого на правий берег. Причиною перекриття стала необхідність виконання робіт з поточного ремонту.

Що відомо про Північний міст у Києві

Це вантовий міст через річку Дніпро для автотранспорту та пішоходів, збудований у 1976 році. Він об’єднує Оболонський район столиці із Подільським.

Довжина мосту складає 816 метрів, а ширина – 31,4. Він є частиною Малої Кільцевої дороги.

До 2018 року міст називався "Московський". Ідея перейменувати його виникла ще в 2015 році, проте остаточне рішення було ухвалено лише через три роки.

Міст пропонували перейменувати на Північний, Троєщинський чи міст імені Степана Бандери. Проте внаслідок тривалих обговорень мосту повернули його історичну назву — "Північний".

Північний міст

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві розвалюється та гніє Північний міст — городяни побоюються, що він скоро впаде. Кияни закликають столичну владу звернути увагу на цю проблему та вжити всіх необхідних заходів для уникнення трагедії.