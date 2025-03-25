Таинственная смерть перед выборами: что известно о гибели Вячеслава Чорновила и какие есть версии

Сегодня, 25 марта, 26-я годовщина со дня смерти Вячеслава Чорновила

Вячеслав Чорновил — украинский политик, общественный деятель, диссидент, глава Национального-освободительного движения, народный депутат Украины I-III созывов и кандидат в президенты Украины в 1999 году. Его жизнь трагически оборвалась 25 марта 1999 года в результате ДТП. Это было за несколько месяцев до выборов.

В годовщину смерти Вячеслава Чорновила "Телеграф" расскажет, что известно о его гибели и какие были версии случившейся трагедии.

Таинственная смерть Вячеслава Чорновила

Вячеслав Чорновил погиб в ночь на 25 марта 1999 года в результате автокатастрофы. ДТП произошло на пятом километре трассы Борисполь – Золотоноша. Автомобиль, в котором ехал Чорновил с водителем и своим пресс-секретарем врезался в КамАЗ с прицепом, который разворачивался посреди трассы. В результате столкновения погиб не только Вячеслав Максимович, но и его водитель. А пресс-секретарь Дмитрий Понамарчук был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Как говорили свидетели произошедшего, в ту ночь видимость на дороге была нормальная, так что водитель Чорновила должен был заметить грузовик посреди дороги. Поэтому трагическая гибель политического деятеля за несколько месяцев до выборов обросла разными версиями.

Днем, 26 марта 1999 года, когда на месте дорожно-транспортного происшествия еще работали эксперты, тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко заявил в СМИ, что единственная версия следствия в тот момент – случайное ДТП.

Следствие по делу гибели Вячеслава Чорновила по состоянию на 2021 год продолжалось. Известно, что 2 июня 2011 года Генпрокуратура эксгумировала тело Чорновила, после чего дело было направлено на дорасследование и проведение экспертиз.

Позже, 21 января 2014 года Бориспольский межрайонный суд закрыл дело о гибели Вячеслава Чорновила. Такое решения обосновали тем, что это не заказное убийство, а значит срок действия наказания по этому делу составляет 10 лет, и поскольку он уже истек, дело было закрыто. Уже в апреле 2014 года расследование было снова возобновлено и назначено ряд новых экспертиз.

Версии и детали трагедии

Представители Народно-освободительного движения сразу же заявили, что гибель их лидера Вячеслава Чорновила была заказным убийством. В то время они говорили, что заказчиком могли быть политические оппоненты кандидата в президенты Чорновила.

Стоит отметить, что Вячеслав Чорновил погиб за несколько месяцев до президентских выборов, на которых мог стать главным соперником Леонида Кучмы. К слову, в сентябре 2013 экс-депутат Григорий Омельченко подтвердил в суде факт существования кассеты с информацией о планировании сотрудниками МВД убийства Чорновила.

После гибели политика в СМИ ходили слухи, что на теле Чорновила были следы от ранений, которые могли быть нанесены уже после ДТП. В частности, обсуждалась версия, что он был жив после столкновения, но его добивали кастетом. Эту версию, к слову, отстаивал и бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша. Он утверждал, что Чорновила намеренно убили спецоперацией – "Таран".

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