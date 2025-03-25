Возобновление авиарейсов в Украину: испанский лоукостер заинтриговал

Не все готовы работать в Украине даже после того, как это станет безопасно

На днях стало известно, что международный аэропорт "Винница" продолжает подготовку к возможному возобновлению полетов. Полноценное возобновление полетов ожидается после завершения ремонтных работ и необходимой сертификации.

"Телеграф" решил выяснить, готовы ли европейские авиакомпании возвращаться на отечественный рынок. Редакция обратилась к двум крупнейшим испанским авиакомпаниям, чтобы узнать их планы.

Первая по популярности в Испании — Iberia — в ответе на запрос "Телеграфа" сразу сообщила, что даже до войны не выполняла рейсы в Украину. Таким образом, авиаперевозчик не выразил никакого желания работать на нашем рынке.

"Добрый день, мы не летали в Украину еще до войны. Все варианты рейсов, которые были предложены на нашем веб-сайте, выполняли другие авиакомпании", — коротко ответили журналистам в компании.

Впрочем, вторая компания, испанский лоукост Vueling из Барселоны, проявила больше интереса. Они заинтриговали ответом о том, что показывают наличие мест на своем сайте и планируют расписание на следующие 6 месяцев. Представители компании пригласили подписаться на рассылку для актуальной информации о возможных маршрутах.

"Сообщаем, что сейчас на вебсайте или в приложении мы показываем наличие мест и раскладываем рейсы примерно на 6 месяцев. Мы приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Мы постоянно информируем наших подписчиков о новых маршрутах и возможных изменениях в наличии рейсов. Мы ценим ваше понимание и надеемся предложить вам варианты путешествий в будущем."

Ранее "Телеграф" также писал, возобновит ли аэропорт "Львов" полеты весной. Министерство ответило.