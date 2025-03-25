Одна из самых безопасных авиакомпаний мира возвращается в Украину: что известно

Он первым хочет вернуться в Украину

Возобновление авиаполётов в Украине продолжают активно обсуждать. В числе приоритетных направлений рассматриваются аэропорты Киева, Львова и Винницы. Одним из главных игроков на авиационном рынке страны может стать латвийская компания AirBaltic.По крайней мере, она уже не раз заявляла об этом.

В ответе на запрос "Телеграфа" AirBaltic подтвердила свои планы по возвращению в Украину. Компания готова возобновить регулярные рейсы после открытия воздушного пространства и получения всех необходимых разрешений.

"Спасибо за ваше электронное письмо и интерес. Добавляется пресрелиз, который мы недавно опубликовали о планах возвращения airBaltic в Украину. Мы будем продолжать информировать общественность и СМИ о любых дальнейших событиях", — говорится в ответе журналисту.

В прессрелизе компания подтверждает свои планы стать первым авиаперевозчиком, который вернется в Украину. Как только воздушное пространство снова откроется и будут получены соответствующие разрешения, AirBaltic готова снова включить Львов и Киев в свою сеть маршрутов. Кроме того, компания планирует летать не только из Киева в Ригу, но и в Таллинн и Вильнюс.

Мартин Гаусс, президент и генеральный директор AirBaltic, заявил во время недавнего визита в Киев: "Мы с нетерпением ждем возобновления жизненно важного авиасообщения и вклада в возобновление авиации".

Что известно об AirBaltic и ее планах по Украине

возобновить полеты в Киев и Львов;

обеспечить сообщение между балтийскими столицами (Рига, Вильнюс, Таллин) и украинскими городами;

использовать Ригу как центральный хаб для полетов.

Справка. AirBaltic – ведущая латвийская национальная авиакомпания, основанная в 1995 году и расположенная в Риге. Компания является одним из крупнейших авиаперевозчиков в Балтийском регионе, специализирующихся на пассажирских перевозках в различных европейских, ближневосточных и африканских направлениях. Ее современный флот насчитывает 50 современных самолетов Airbus A220-300, считающегося одним из самых молодых в Европе. В компании работает более 2800 сотрудников, обслуживающих около 130 маршрутов. Большинство акций компании (97,97%) принадлежит государству Латвия.

Ранее "Телеграф" также писал, что испанский лоукостер заинтриговал ответом о возможном возобновлении авиарейсов в Украину.