В Киеве может появиться памятник бывшему президенту США: подробности

Интересная инициатива

Житель столицы предлагает установить в Киеве памятник 40-му президенту США Рональду Рейгану. По мнению мужчины — это станет символом благодарности народу Америки, которые являются нашим крупнейшим донором военной помощи, а также отражением общих идеалов свободы и демократии.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета и уже набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения. Автором предложения выступил Марьян Заблоцкий.

Электронная петиция об установке в Киеве памятника экс-президенту США Рональду Рейгану была опубликована 19 июня и уже набрала 6023 подписи. Монумент предлагают установить на месте одного из коммунистических памятников, которые были снесены в столице в рамках декоммунизации.

Автор петиции заявляет, что именно Рональд Рейган сыграл ключевую роль в завершении Холодной войны и способствовал обретению Украиной независимости.

"Рейган, назвавший СССР "империей зла", известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении Холодной войны и как следствие способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году.

Рейган уважаемый в США как республиканцами, так и демократами, за свое лидерство и способность сплотить нацию. Его реформы экономики, уменьшение налогов и возрождение национального самоощущения заслужили ему популярность и уважение, которое продолжается до сих пор", — говорится в сопутствующем тексте.

Также Марьян Заблоцкий отмечает, что в камне с 1963 года в Вашингтоне увековечен великий украинский поэт Тарас Шевченко, а в Украине до сих пор нет ни одной скульптуры выдающимся американцам, что является пробелом в наших культурных связях.

"Мы убеждены, что памятник Рональду Рейгану в столице Украины станет напоминанием о важности поддержки демократических ценностей и международной безопасности. Это важный символ нашей благодарности и обязательств перед идеалами, которые способствовали нашей свободе и независимости. И в первую очередь — важный шаг в укреплении украинско-американских отношений, что подчеркнет нашу общую историю и стремление к свободе", — пишет автор петиции.

Памятник предлагается установить на одном из мест, где ранее были расположены снесенные памятники советской эпохи. Среди возможных мест установки монумента фигурируют:

- памятник Ватутину (при входе в Мариинский парк со стороны улицы Михаила Грушевского)

- памятник Ленину (углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик, напротив Бессарабского рынка)

- памятник Щорсу (на пересечении улицы Коминтерна и бульвара Шевченко)

- памятник участникам Январского восстания (в центре Мариинского парка)

- памятник Переяславской раде под Аркой свободы украинского народа (переименованная Арка дружбы народов).

Автор петиции подчеркивает, что все расходы на установку памятника будут профинансированы за счет неравнодушных граждан Украины и США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают установить памятник или памятную доску в честь убитой во Львове Ирины Фарион. По мнению мужчины — это станет символом нашей благодарности за ее труд и преданность Украине.