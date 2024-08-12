В Киеве перекроют один из проспектов: причина и схема

Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации

Во вторник, 13 августа, в Днепровском районе Киева ограничат движение транспорта по проспекту Алишера Навои. Здесь специалисты в течение дня будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее распланировать свой маршрут.

Известно, что 13 августа, с 08:00 до 20:00 ограничат движение транспорта по проспекту Алишера Навои в направлении Воскресенского проспекта, что в Днепровском районе столицы. Ограничение будет действовать на участке от улицы Князя Романа Мстиславича до Воскресенского проспекта.

Это связано с проведением текущего ремонта — здесь специалисты будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

В Киеве частично перекроют проспект А.Навои

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Напомним, что до 31 августа в Киеве будет ограничено движение транспорта по улице Новой. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Ограничение будет действовать на участке от проспекта Воздушных Сил до переезда через железнодорожный путь. Это связано с проведением ремонта асфальтобетонного покрытия. На первом этапе работ ограничение будет действовать только по направлению выезда из города.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве до 24 августа полностью будет перекрыт важный участок дороги. Причиной перекрытия дороги стало продолжение реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.