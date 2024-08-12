У Києві перекриють один із проспектів: причина та схема

Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації

У вівторок, 13 серпня, у Дніпровському районі Києва обмежать рух транспорту проспектом Алішера Навої. Тут фахівці протягом дня проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь розпланувати свій маршрут.

Відомо, що 13 серпня, з 08:00 до 20:00 обмежать рух транспорту проспектом Алішера Навої у напрямку до Воскресенського проспекту, що у Дніпровському районі столиці. Обмеження діятиме на ділянці від вулиці Князя Романа Мстиславича до Воскресенського проспекту.

Це пов’язано з проведенням поточного ремонту – тут фахівці влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

У Києві частково перекриють проспект О.Навої

Мешканцям та гостям міста столичні комунальники приносять вибачення за тимчасові незручності.

Людей просять уважно планувати свій маршрут аби вчасно дістатися до місця призначення.

Нагадаємо, що до 31 серпня у Києві буде обмежено рух транспорту по вулиці Новій. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Обмеження діятиме на ділянці від проспекту Повітряних Сил до переїзду через залізничну колію. Це з проведенням ремонту асфальтобетонного покриття. На першому етапі робіт обмеження діятиме лише за напрямом виїзду з міста.

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що у Києві до 24 серпня повністю буде перекрито важливу ділянку дороги. Причиною перекриття шляху стало продовження реконструкції транспортної розв’язки на перехресті вулиць Полярної та Богатирської.