Подойдет для всех: в Киеве открылось первое безбарьерное отделение Новой почты

Компания намерена вводить подобный функционал и в других отделениях

Украинский почтовый оператор "Новая почта" открыл в Киеве первое безбарьерное отделение. Руководство утверждает, что отделение будет комфортным для родителей с детьми, маломобильных людей, а также лиц с нарушением зрения, слуха и т.д.

Как говорится в пресс-релизе компании, отделение было открыто в Киеве на улице Дорогожицкой, 4. К строительству отделения привлекли экспертов ОО "Безбарьерность", а также людей с разными типами физических нарушений.

"Мы будем продолжать делать безбарьерность частью своего продукта и внедрять стандарты доступности для новых отделений. Наша цель — стать примером безбарьерных решений, чтобы вся Украина стала безбарьерной", — сказал совладелец "НП" Владимир Поперешнюк.

Отделение оснащено всеми необходимыми элементами доступности: тактильной плиткой по всей площади, мнемосхемой, широкой входной группой без порога, звуковым маяком на дверях, цифровым помощником, индукционной петлей, адаптированной мебелью и т.д. Есть зона кофейни и доступный туалет, пеленальный столик и простор для детей.

Компания также позаботилась о животных – в отделении есть мисочки для воды и гостиница для насекомых.

"Открытие первого отделения, где применен комплексный подход к обеспечению безбарьерности, предоставляет не только новые возможности для клиентов, но и создает основу для трудоустройства лиц с инвалидностью. Такие шаги важны и должны стать примерами для всех других бизнесов, ведь это и есть та Украина будущего, которую мы хотим видеть", — добавил руководитель Группы активной реабилитации Виталий Пчелкин.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, как узнать работает ли отделение "Новой почты" без света и оснащено ли оно генератором или бесперебойным интернетом.