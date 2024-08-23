Підійде всім: у Києві відкрилося перше безбар’єрне відділення Нової пошти

Компанія має намір запроваджувати подібний функціонал і в інших відділеннях

Український поштовий оператор "Нова пошта" відкрив у Києві перше безбар’єрне відділення. Керівництво стверджує, що відділення буде комфортним для батьків із дітьми, маломобільних людей, а також для осіб із порушенням зору, слуху тощо.

Як йдеться у пресрелізі компанії, відділення було відкрито у Києві на вулиці Дорогожицькій, 4. До будівництва відділення залучили експертів ГО "Безбар’єрність", а також людей із різними типами фізичних порушень.

"Ми продовжуватимемо робити безбар’єрність частиною свого продукту та впроваджуватимемо стандарти доступності для нових відділень. Наша мета — стати прикладом безбар’єрних рішень, щоб вся Україна стала безбар’єрною", — сказав співвласник "НП" Володимир Поперешнюк.

Відділення оснащене всіма необхідними елементами доступності: тактильною плиткою по всій площі, мнемосхемою, широкою вхідною групою без порога, звуковим маяком на дверях, цифровим помічником, індукційною петлею, адаптованими меблями тощо. Є зона кав’ярні та доступний туалет, пеленальний столик та простір для дітей.

Компанія також подбала про тварин – у відділенні є миски для води та готель для комах.

"Відкриття першого відділення, де застосовано комплексний підхід до забезпечення безбарʼєрності, надає не тільки нові можливості для клієнтів, але й створює підґрунтя для працевлаштування осіб з інвалідністю. Такі кроки є важливими та мають стати прикладами для всіх інших бізнесів, адже це і є тією Україною майбутнього, яку ми хочемо бачити", — додав керівник Групи активної реабілітації Віталій Пчолкін.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, як дізнатися, чи працює відділення "Нової пошти" без світла і чи оснащене воно генератором або безперебійним інтернетом.