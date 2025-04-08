"Войск США в Украине не будет": в Пентагоне озвучили главную цель Трампа

В Пентагоне оценили усилия Трампа по завершению войны в Украине

Главная цель США – усадить Украину и Россию за стол переговоров. От европейских союзников Вашингтон ждет шагов для долгосрочной поддержки Киева.

Об этом во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей заявила Кэтрин Томпсон — исполняющая обязанности помощника министра обороны США по международной безопасности, сообщает "Телеграф".

"Президент Трамп часто и четко высказывался о достижении длительного мира в Украине. Это имеет решающее значение для прекращения кровопролития. А также будет способствовать тому, чтобы Европа стала на путь безопасности и стабильности, которые регион не видел уже много лет.

Это важно не только для Украины, но и для наших союзников по НАТО. И, конечно, в первую очередь это хорошо для американцев, получающих преимущества от стабильной и безопасной Европы. Команда президента уже добивается прогресса в этом направлении.

Под его руководством Россия и Украина сели за стол переговоров, и мы уже наблюдаем, как первоначальное прекращение огня начинает действовать. Намечаются контуры длительного мира", — отметила Томпсон.

Она добавила, что и президент Трамп, и министр обороны Пит Хегсет "четко заявили", что Соединенные Штаты не будут отправлять войска на территорию Украины.

"Они ясно дали понять, что европейцы должны взять на себя ведущую роль в поддержке оборонных потребностей Украины в последующие годы — и наши союзники уже делают шаги в этом направлении", — отметила чиновник.

Томпсон напомнила, что в прошлом месяце Великобритания провела заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Также Соединенное Королевство совместно с Францией "обязалось возглавить дополнительные усилия, чтобы обеспечить устойчивый мир в Украине".

"Это обнадеживающее начало, и наши союзники заслуживают признания за эти первые шаги", — сказала она.

На замечание конгрессмена Адама Смита, что утверждение о действующем перемирии в Украине крайне "неточное и обманчивое", Смит пообещала предоставить больше деталей на закрытой части слушаний. И добавила:

"С точки зрения администрации, мы бы сказали, что главная цель – посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы война не продолжалась. Это приоритет номер один.

Также я хотела бы обратить внимание на прогресс, которого мы добились в вопросе прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. И опять же, я с радостью предоставлю больше деталей во время закрытой сессии", — сказала Томпсон.

Напомним, что 4 апреля Россия ударила баллистической ракетой с кассетным боезарядом по жилому кварталу в Кривом Роге. В результате атаки на детскую площадку погибли 20 человек, среди них девять детей. Младшему ребенку было всего три года.

К тому же в ночь на 6 апреля Кремль совершил массированную атаку на Украину. Взрывы звучали в Киеве, Умани, Полтавской области и т.д. В результате удара пострадали офисы украинских телеканалов и медиа.