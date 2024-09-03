В Киевской области горят торфяники: на месте работает 75 спасателей (видео)

Спасатели оперативно ликвидируют возгорания

Во вторник, 3 сентября, в Броварском районе Киевской области было зафиксировано три очага возгорания торфа. Площадь возгорания составляет более 15 гектар.

Вспышки фиксируются в отдельных ячейках, которые оперативно ликвидируют спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Продолжается ликвидация возгорания торфяников в Броварском районе на Киевщине. Площадь возгорания составляет 15,7 гектар и фиксируется отдельными очагами.

На ликвидации пожара задействовано 75 человек личного состава и 21 единица техники.

Причины произошедшего устанавливаются. По данному факту будет проведено расследование.

Для справки: Торф образуется в процессе естественного отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затруднённого доступа воздуха.

Его используют как горючее полезное ископаемое. Интенсивность накопления избыточной влаги и развитие торфообразовательного процесса зависят от климатических, геологических, гидрогеологических и гдругих условий.

Напомним, в Киеве резко ухудшилось качество воздуха. Предполагаемая причина — пожары в экосистемах. Загрязненный воздух может вызывать дискомфорт при дыхании, а также негативно влиять на самочувствие людей с заболеваниями сердца.

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